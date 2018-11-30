Кабул, 30 ноября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Расследование ООН показало, что в результате удара ВВС США в афганской провинции Гильменд погибли 23 мирных человека, сообщает 30 ноября Reuters.

Цитата из х/ф «Жестяной барабан». Реж. Фолькер Шлёндорф. 1979. ФРГ, Франция, Югославия, Польша Последствия бомбардировки

Среди погибших были женщины и дети. Инцидент произошел во вторник, 27 ноября, когда американский вертолет совершал полет в провинции Гильменд.

Напомним, вооруженные силы США принимают активное участие в боевых действиях в Афганистане. Военные помогают правительству страны держаться против натиска боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).