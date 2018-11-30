Москва, 30 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Ужесточение условий содержания гражданки РФ Марии Бутиной, которая в настоящее время содержится в тюрьме в США, вызывает крайнее возмущение. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тюрьма США

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«Мы выражаем крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении Бутиной», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что ограничения, которые предусматривают полную изоляцию в течение 22 часов в сутки, негативно сказываются на здоровье Марии Бутиной.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что гражданка РФ была арестована в США «по сфабрикованным обвинениям». Поэтому в МИД РФ её рассматривают как политическую заключённую.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в якобы незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента, а также в попытке проникновения в компании, которые имеют влияние на американскую политику. Так в США формулируется обвинение в шпионаже. Каких-либо доказательств вины Бутиной пока не представлено. По совокупности обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы.