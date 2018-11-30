Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга получит дополнительные полномочия по контролю за таксистами в Петербурге. Соответствующий законопроект одобрил 30 ноября комитет по законодательству городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Невский проспект

Документ позволяет чиновникам контролировать соблюдение требований к перевозками пассажиров и багажа легковым такси в Петербурге. Речь идет как о юридических лицах, так и индивидуальных предпринимателях.

Чиновники смогут как проверять документы, так и выезжать на проверки, выходить в рейды обследовать такси в процессе их эксплуатации.

Требования к таксомоторным перевозкам указаны в федеральном законе №69, а также правилах перевозок, утвержденных правительством РФ в 2009 году. Например, там говорится, что такси обязательно должно иметь «шашечки» на кузове, а на крыше — оранжевый фонарь, машины должны быть оборудованы таксометром, водители должны иметь стаж не менее трех лет.

На самом деле, комитет по транспорту и сейчас пытается контролировать деятельность таксистов. «Мы даем дополнительные полномочия, «легализуем» этот процесс в полном смысле», — сказал депутат Денис Четырбок («Единая Россия»).

По его мнению, сегодня в Петербурге качество услуг такси оставляет желать лучшего.

«Были случаи, когда люди получали травму из-за действий таксистов, транспортные средства были неисправны, а водители даже не знали ПДД. Лишний контроль здесь не помешает. Вопрос в инструментах, которые есть у уполномоченного органа. Нужно проводить проверки так, чтобы они заканчивались не смешными штрафами, а исправлениями замечаний», — заметил Четырбок.

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В реестре разрешений на таксомоторные перевозки в Санкт-Петербурге на середину 2018 года числилось 37 724 автомобиля, которые зарегистрированы на 3728 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.