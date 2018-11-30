Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Представители ветеранских и блокадных организаций Санкт-Петербурга поддержали решение Министерства обороны РФ о проведении военного парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года — в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом они заявили на встрече с вице-губернаторами Санкт-Петербурга Анной Митяниной и Владимиром Кирилловым.

ИА REGNUM Танк Т-34 на параде Победы в Петербурге

Как сообщили в Смольном, Владимир Кириллов поинтересовался мнением ветеранов и блокадников о планах проведения военного парада, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

«Присутствовавшие на встрече ветераны и жители блокадного Ленинграда единодушно поддержали такую инициативу Министерства обороны РФ, отметив, что этот день по праву считают Днем Ленинградской Победы», — отметили в городском правительстве.

На встрече с чиновниками присутствовали председатель Совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов Василий Волобуев, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель Комитета блокадников Совета ветеранов Людмила Смирнова, житель блокадного Ленинграда, директор региональной общественной организации открытого общественного театра «Родом из блокады» Людмила Демидова и другие представители общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Главной темой разговора чиновников с общественными активистами стали вопросы создания нового Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» и развития существующего «Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда».

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Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов заявил о недопустимости политических спекуляций на теме блокады, выразившихся в предложениях «запретить» парад, и отметил, что военный парад никак не исключает проведение в этот день траурных мероприятий, а также традиционной минуты молчания.