Москва, 30 ноября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В большинстве округов европейской части России в декабре установятся температуры, близкие к нормальным для этого времени года. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв.

Исаак Левитан. Лес зимой. 1880

«Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме», — цитирует его слова РИА Новости.

В Гидрометцентре РФ отметили, что в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается больше средней нормы осадков. На юге Центрального округа, в Северо-Кавказском и Южном округах осадков выпадет меньше, чем обычно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночь с 29 на 30 ноября в Москве стала самой холодной в текущем сезоне. Температура воздуха ночью в столице России опустилась до — 13,2 °С.

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