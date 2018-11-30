Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет
Киев, 30 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил президент Украины Пётр Порошенко 30 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.
Ограничения не касаются неких «гуманитарных случаев», которые будут чётко прописаны в инструкции.
«Предложил усилить требования к регистрации граждан РФ, особенно в областях, где введено военное положение. Предложения, касательно этого, попросил внести в течение 24 часов на утверждение», — добавил Порошенко.
Напомним, ранее украинские пограничники не пускали граждан РФ на территорию Украины без каких-либо объяснений.
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Позже представители фракции Порошенко в парламенте заговорили о возможном запрете, касающемся российских мужчин.
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Напомним, в апреле 2014 года, вскоре после майдана, Украина вводила подобные ограничения. Въезд разрешали только мужчинам с семьями или мужчинам — гражданам РФ, которые имели документы, подтверждающие наличие родственников на Украине, их смерть или тяжёлую болезнь.