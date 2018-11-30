Москва, 30 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В условиях проводимого Банком России процесса «оздоровления банковской сферы» пока с некоторым трудом верится в то, что вложения граждан России в негосударственные пенсионные фонды станут выгодными, а сами НПО — надежными и эффективными, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Ранее на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин заявил, что размер пенсионных выплат будет увеличиваться, и этот вопрос корректировке уже не подлежит. По его словам, жители страны должны почувствовать выгоду от своих вложений в пенсионные фонды, а сами фонды должны быть надежными и эффективными.

Также Путин добавил, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления, а финансовые средства не должны исчезать. Кроме того, руководство страны должно сделать все, чтобы обеспечить защиту интересов граждан РФ.

«Банковская система на протяжении нескольких лет теряла по несколько десятков банков ежегодно, да и сами представители негосударственных пенсионных фондов говорили о реальном усложнении работы, если не сказать жёстче.

Что касается заявления президента РФ Владимира Путина о том, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления, а инвестиционно-банковская сфера и её институты должны так работать, чтобы финансовые средства населения не исчезали в неизвестном направлении, то оно внушает оптимизм.

Но для выполнения этой задачи необходимо будет оставить не более трёх-пяти государственных управляющих компаний и банков и делегировать именно им полномочия по управлению пенсионными накоплениями граждан страны. Но, правда, и эта мера не гарантирует, что доходность в этом случае будет выше реальной инфляции в стране.

Для того чтобы это исполнить, надо практически исключить рыночные факторы из состава данного уравнения, и тогда картина мира сложится».

Читайте также: Путин о росте пенсий в России: «Это вопрос решенный»