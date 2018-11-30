Ставрополь, 30 ноября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Движение по ряду автодорог на территории Ставропольского края закрыто на утро 30 ноября в связи с обильным снегопадом, обрушившимся на регион накануне.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Так, с вечера 29 ноября ограничено движение на подъезде к Ставрополю со стороны Шпаковского района. По данным «Вести-Кавказ», с 08:00 30 ноября закрыто движение для всех видов транспорта по автодороге «Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское» на участке с 82 по 86 километр. Также с раннего утра 30 ноября ограничено движение на автодороге «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск». По последним данным, ограничено движение также и на трассе «Кавказ» — на участке от Невинномысска до Курсавки.

Накануне отряды Южного военного округа в Ставропольском, Краснодарском краях и в Ростовской области были приведены в часовую готовность в связи с прогнозируемой непогодой. Всего сформировано 20 отрядов, в которые входят 2,5 тыс. военнослужащих.