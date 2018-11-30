Кёльн, Германия, 30 ноября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Поломка самолета канцлера Германии Ангелы Меркель может иметь «криминальный характер». Об этом со ссылкой на службы безопасности ФРГ пишет 30 ноября Rheinische Post.

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После экстренной посадки германского правительственного самолета, направлявшегося на саммит «большой двадцатки» в Буэнос-Айрес Меркель беседовала с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, говорится в материале издания.

По предварительным данным, посадка в Кёльне была произведена после «беспрецедентного нарушения системы связи» лайнера. Об этом заявил командир воздушного судна, на борту которого находилась канцлер ФРГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за инцидента с лайнером немецкая делегация серьезно опоздает на встречу. Меркель прибудет в Аргентину 30 ноября в 17:55 по местному времени.

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