Нью-Дели, 30 ноября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в нарушении всех предвыборных обещаний. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», 29 ноября на митинге в штате Телангана глава ИНК заявил, что лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) не смог стать «честным премьер-министром».

Kremlin.ru Нарендра Моди

Рахул Ганди в очередной раз выдвинул против Нарендры Моди обвинения в непотизме и покровительстве интересам индийского крупного бизнеса. Он заявил, что раз премьер-министр простил 15 крупнейшим предпринимателям страны долг на сумму 49,5 млрд долларов, то Нарендра Моди обязан также простить все долги простым крестьянам.

В настоящее время основные политические силы Индии ведут активные предвыборные кампании в штатах Телангана и Раджастхан. Выборы в законодательное собрание Теланганы пройдут 7 декабря 2018 года.