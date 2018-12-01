Москва, 2 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря, отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Именно в этот день в 1949 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

Густав Буланже. Рынок рабов. 1886

К сожалению, рабство не относится к пережиткам прошлого, активно процветая и в наши дни. К его современным формам относятся торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах. По данным Международной организации труда, сейчас в мире насчитывается около 40 млн жертв различных форм рабства. Кроме того, один из десяти детей во всём мире вынужден работать, что в целом составляет 150 млн детей, занятых детским трудом.

24,9 млн человек — жертвы принудительного труда, из них 16 млн находятся в частном секторе, выполняя работу по дому, работая на строительстве или в сельском хозяйстве. 4,8 млн человек — жертвы сексуальной эксплуатации, еще 4 млн эксплуатируют государственные власти. Жертвами принудительных браков стали более 15 млн человек.

Примечательно, что чаще всего жертвами рабства становятся женщины и девочки. Они составляют 99% числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% в других секторах теневой экономики.

Усилия правительственных и общественных организаций, правоохранительных органов и прочих структур направлены сегодня не только на выявление и предотвращение подобных случаев, но и на реабилитацию потерпевших. Так, в 2016 году Международная организация МОТ приняла новый юридически обязательный Протокол о принудительном труде, который стал важным шагом по пути искоренения современных форм рабства.

Наряду с Днём борьбы за отмену рабства существует Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации, который отмечают 23 августа. Эту дату установили в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.