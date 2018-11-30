Ярославль, 30 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Долг теплоснабжающих предприятий Ярославской области перед Газпромом в октябре 2018 года увеличился на 224,9 млн рублей. Такие данные, опубликованы на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Rgk76.ru Графики задолженности теплоснабжающих организаций Ярославской области

Осенний рост задолженности генерирующих компаний перед газовщиками — явление традиционное и связано оно с началом отопительного сезона. Однако опубликованные графики свидетельствуют, что правительству Ярославской области никак не удаётся принципиально решить проблему газовых долгов. По состоянию на 1 ноября 2018 года суммарный долг теплоснабжающих предприятий региона составляет 2 млрд 469 млн рублей. Это всего на 76 млн рублей меньше, чем в 2017 году, но на 222 млн рублей больше, чем на 1 ноября 2016 года.

Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Именно борьбой с неплатежами в коммунальной сфере, которые, по мнению главы региона, являются главной причиной растущих долгов за газ, объяснялась необходимость создания в Ярославской области единого расчётного центра — ЯрОблЕИРЦ.

Принципиальное суммарное снижение долга за два года произошло лишь однажды — в сентябре 2018 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, это произошло в основном за счёт бюджетных вливаний. Региональное правительство выделило бюджетные кредиты двум муниципальным образованиям, имеющим наибольшую задолженность — городам Переславлю-Залесскому (75 млн) и Рыбинску (130 млн). Это позволило снизить общую задолженность перед Газпромом более чем на 300 млн рублей, но увеличило долговую нагрузку на муниципальные бюджеты.

Приведённая статистика не учитывает долги крупнейшей генерирующей компании региона ТГК-2.