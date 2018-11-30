Томск, 30 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар в одном из торговых центров Томска на площади около тысячи квадратных метров, сообщили 30 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре «Светофор» поступило на пульт спасателей в 06:04 по местному времени (02:04 мск), горело одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа.

Спустя четыре часа спасатели ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске более ста человек были эвакуированы из-за пожара в одном из развлекательных клубов областной столицы.

Читайте также: В Томске произошел пожар в стриптиз-клубе