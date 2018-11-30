Нью-Дели, 30 ноября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Индии законодательное собрание штата Махараштра (Мумбаи) единогласно приняло законопроект, предоставляющий льготы народу маратхи как социально незащищенной категории граждан. Главный министр Девендра Фаднавис, который представил законопроект к рассмотрению, поблагодарил представителей оппозиции за единодушное решение.

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По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», законопроект предусматривает резервирование мест для приема в учебные заведения и должностей в государственных службах за представителями народа маратхи в размере 16%.

Принятие законопроекта произошло после ознакомления законодательного собрания штата Махараштры (Мумбаи) с докладом комиссии по делам социально незащищенных групп населения Индии, в котором содержались рекомендации по мерам, которые необходимо принять по защите прав народа маратхи.