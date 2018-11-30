Бузулук, Оренбургская область, 30 ноября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области скандал разгорелся вокруг уничтожения исторического здания. Когда спецтехника начала крушить дом, то очевидцами оказались волонтёры проекта «Том Сойер Фест». Они и забили тревогу. Снос особняка приостановили. Неравнодушные горожане организовали дежурство, чтобы не позволить возобновление работы тяжелой спецтехники.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос здания

Но то, что уже успели сделать, вызывает пессимистичные прогнозы и напоминает ситуацию в Оренбурге со зданием бывшей обкомовской дачей. Когда собственник снёс половину монументального дома, а пока шли суды, завершил начатое — сровнял образец советского классицизма с землёй. Судя по фотографиям, значительная часть дома в Бузулуке уже уничтожена.

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«Даже если у собственников есть вся разрешительная документация, то, по мнению специалистов, возможности по сохранению здания были далеко не исчерпаны. Улица Кирова, по которой разрушают здание, была одна из самых сохранных в городе, и именно тут волонтеры «Том Сойер Фест» восстановили несколько зданий. Сейчас все усилия по сохранению этой улицы сходят на нет», — отметила на своей странице в соцсети координатор проекта «Том Сойер Фест» Анна Мельникова.

Земля, на которой расположен особняк, является лакомым куском, что вызвало коммерческий интерес. Собственник решил на месте исторической застройки воздвигнуть пятиэтажный жилой дом, сообщает ГТРК «Оренбург». Место выгодное — центр города, что является залогом успеха при продаже квартир в будущей новостройке. При этом собственник ссылается на то, что минкультуры региона не возражал против согласования проекта строительства пятиэтажки, подкрепляя слова документом, датированным 2014 годом.

Между тем сейчас министерство культуры и внешних связей заявило, что особняк является ценной застройкой. Снос таких зданий запрещен, за исключением ситуаций, когда здание является аварийным и не подлежит восстановлению. Кроме того, в 2016 году были введены защитные зоны объектов культурного наследия, в связи с чем выдача разрешения на строительство на рассматриваемом участке в Бузулуке невозможна.

«Здание на углу улиц Кирова и Отакара Яроша отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам исторического поселения регионального значения «город Бузулук» и является частью его предмета охраны. Снос с госорганом не согласовывался», — подчеркнули в минкультуры Оренбуржья.

В ведомстве также обратите внимание на то, что вопрос отнесен к полномочиям органов местного самоуправления. В настоящее время министерство запросило у администрации Бузулука документы по зданию, в частности, акт о признании строения аварийным.

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Стоит отметить, что в Оренбургской области с начала года ценные застройки и объекты культурного наследия неоднократно оказываются в центре внимания и скандалов: теперь уже снесённое здание бывшей обкомовской дачи, ремонт одного из старейших памятников Ленину в стране, реставрация лестничного спуска к Уралу, варварское вскрытие сарматского некрополя, разрушение исторических домов. Теперь, похоже, «инфекция», угрожающая исторической атмосфере, добралась из Оренбурга до Бузулука.

Напомним, в областном центре на защиту исторического ядра Оренбурга встала общественность. Создана инициативная группа «Оренбургский страж». Общественники считают, что поодиночке они не воины, но все вместе представляют войско, которое уже обратило на себя внимание минкультуры области, чиновников мэрии, федеральных СМИ и политиков.