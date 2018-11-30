Майкоп, 30 ноября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные Дню адыгской культуры, стартовали в Майкопе 29 ноября. Открылся форум концертом и выставкой адыгских мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в Госфилармонии, которые посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи и руководитель федерального агентства по делам национальностей

После работы в научных секциях, посвященных различным вопросам истории и культуры адыгов, в Доме правительства республики состоялся круглый стол на тему «Роль институтов гражданского общества в сохранении межнациональной стабильности в РА» с участием главы региона и руководителя ФАДН. На мероприятии присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены кабинета министров РА, Общественной палаты РА, официальные представители Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, руководство ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент», Майкопского отдела Кубанского казачьего общества, представители религиозных конфессий и общественных организаций республики.

Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, выступая на мероприятии, отметил важность системного подхода к сохранению этнокультурных традиций, уважительному отношению к культуре и традициям каждого народа России. Он добавил, что Адыгея всегда отличалась гармоничностью и стабильностью в сфере межэтнических отношений. Глава ФАДН предложил в преддверии празднования 100-летия со дня образования автономии Адыгеи уделить внимание популяризации исторических фактов, говорящих о роли адыгов в становлении и развитии Российского государства: деятельность князей Черкасских, служение России добровольцев Дикой дивизии.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что актуальность поднятой темы межнациональной стабильности всегда остается высокой для такой многонациональной страны, как Россия.

«Адыгея является своего рода отражением нашей страны — у нас полиэтнический регион, где проживает более 100 национальностей. Поэтому вопрос сохранения межнационального согласия в республике имеет для нас первостепенное значение», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики напомнил, что в Адыгее традиционно проводятся многочисленные мероприятия, направленные на развитие межкультурного диалога: международный фестиваль адыгской культуры, ежегодный фестиваль казачьей культуры, День репатрианта и другие знаковые для региона праздники. При этом власти постоянно взаимодействуют со всеми общественными, национальными и религиозными организациями и объединениями.

«Нами накоплен ценный опыт в деле развития гражданской активности, сохранения межэтнического и межконфессионального согласия в республике. Результаты наших усилий хорошо известны — многонациональная Адыгея считается одним из самых спокойных регионов в стране», — подчеркнул Мурат Кумпилов.