Москва, 30 ноября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редкоземельных металлов одобрило правительство России. Об этом сообщает 30 ноября РБК.

Ленские прииски сегодня. Бодайбинский район, добыча золота. 2009

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в Налоговом кодексе РФ будут стимулировать добычу редких металлов, поскольку разработка месторождений такого сырья часто бывает сложной с точки зрения привлечения инвестиций.

«Законопроектом предлагается снизить ставку налога на добычу этих ископаемых с 8 до 4,8%», — добавил глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам внести поправки в налоговый маневр, которые предусматривают увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. При этом половина этих расходов должна быть компенсирована за счет НДПИ.

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