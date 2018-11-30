Киев, 30 ноября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. На Украине ввод военного положения никоим образом не затронет частный бизнес, а также права и свободы граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время выступления на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Президент и украинский парламент приняли решение о вводе на 30 дней военного положения. Это никоим образом не может касаться ни бизнеса, ни прав и свобод украинских граждан. Это касается особых механизмов защиты территориальной целостности страны и мобилизации всех наших оборонных возможностей, поскольку мы видим, что уже почти пятый год подряд российский режим пренебрегает международным правом. Мы должны бороться за наши ценности и территориальную целостность и за независимость нашего государства… Это нескрываемая агрессия Российской Федерации и их войск. Мы мобилизуем сегодня весь мир, потому что их нужно остановить», — добавил Гройсман.

Он пообещал, что в 2019 году правительство Украины продолжит работу по улучшению бизнес-климата и реформу судебной системы.

«За последние четыре года Украина меняется. Мы от падения, от сломанной системы государственного управления переходим к экономическому росту, к настраиванию системы госуправления, чтобы создавать качественный бизнес-климат для развития национальной экономики. Германия и немецкий бизнес являются стратегическим партнером Украины. Рад приветствовать более 2 тыс немецких компаний, которые работают в Украине в разных секторах экономики Украины. В 2019 году будет создана качественно новая система борьбы с коррупцией. Наряду с тем, что мы постоянно занимаемся дерегуляцией, делая невозможными злоупотребления в разных сферах, мы понимаем, что главное — вернуть доверие к судебной системе Украины», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что после ввода военного положения все международные корпорации, которые поставляли товар на Украину с отсрочкой платежа, уже перешли на предоплату. Из страны начался отток валюты.

«Доллар уже подскочил, гривна упала, иностранные и украинские инвесторы сегодня в страхе смотрят на Украину. У нас кроме проблем тотальной коррупции, добавилось еще и непонятное военное положение с более непонятными последствиями. В стране власть работает в ручном режиме… Все международные корпорации, которые поставляли товар в нашу страну с отсрочкой платежа уже перешли на предоплату. Уже сообщили: давайте предоплату, тогда мы будим что-то поставлять. Те, кто хотел поставлять технику в лизинг, а её много поставлялось в лизинг, уже отказались… Нет входа валюты в страну, наоборот есть вывод», — рассказал Вилкул.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

По словам президента Порошенко, военное положение будет применяться только в случае «сухопутной агрессии со стороны России».