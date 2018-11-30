Тирана, 30 ноября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. 28 ноября Албания отмечала день независимости. С национальным праздником президента этого балканского государства Илира Мету поздравили президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает албанское новостное агентство «Балкан Веб»,

Флаг Албании

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении выразил надежду на конструктивное развитие русско-албанских отношений в ближайшее время:

«Уважаемый господин президент!

Примите мои поздравления по случаю национального праздника Албании, Дня Флага.

Я уверен, что развитие конструктивных отношений и двустороннего русско-албанского сотрудничества в различных сферах, будет соответствовать интересам народов обеих наших стран и всей Европы. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам желаю благополучия и процветания».

В свою очередь, американский лидер назвал Албанию ценным союзником Соединенных штатов. Трамп заявил:

«Мы гордимся сильными отношениями, развитыми нашими двумя странами и теми значительными достижениями, которых мы достигли вместе. Албания — это ценный союзник, который вносит значительный вклад в региональную и глобальную безопасность».

Напомним, в этом году началось преобразование албанской авиабазы в городе Кучова в первую авиабазу НАТО на Балканах. В модернизацию Кучовской авиабазы по информации албанского новостного агентства «ТопЧенел» западные партнеры предполагают вложить около 51 миллиона евро.