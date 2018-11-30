Киев, 30 ноября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Украина занимает третье место в мире по объёмам импорта так называемого «секонд-хенда», заявила глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит, сообщило 30 ноября издание «Зеркало недели».

Заплатка

Поношенная одежда составляет 54% импорта готовой продукции лёгкой промышленности. Больше Украины поношенную одежду закупает лишь Пакистан и Малайзия.

Украинские власти в 2013 году рассматривали возможность запретить ввоз секонд-хенда на территорию страны, что вызвало массовые протесты граждан.

Напомним, по состоянию на начало ноября 2018 года 62% автомобильного рынка Украины составляют подержанные машины.

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