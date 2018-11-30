Волжский, Волгоградская область, 30 ноября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из дачных домов в городе Волжском Волгоградской области погибли два человека, сообщает 30 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 05:40 по местному времени (04:40 мск). Спустя 24 минуты пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела двоих человек, в настоящее время их личности, а также причина пожара, устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в одном из частных домов в поселке Западновка в Волгоградской области погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.

Читайте также: Три человека погибли в результате пожара в Волгоградской области