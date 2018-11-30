Эдмонтон, Канада, 30 ноября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

John Julian Илья Ковальчук

В первом периоде «Эдмонтон» вышел вперёд с разницей в две шайбы, отличились Ессе Пульюярви и Алекс Чиассон. Но «Лос-Анджелес» отыгрался ещё до перерыва благодаря шайбам Дастина Брауна и Джеффа Картера.

Победную шайбу забросил в третьем периоде защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не смог набрать очков в 11-м матче подряд.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 25 матчах. «Эдмонтон» идёт на 20-м месте, в активе команды 26 очков в 25 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

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