Москва, 30 ноября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Результаты прошедшего синода Константинопольского патриархата говорят о намеренном затягивании процесса предоставления томоса украинским раскольникам, заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей РПЦ Николай Балашов, сообщил 29 ноября ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — считает представитель РПЦ.

Балашов также напомнил, что вмешательство Константинопольского патриархата в церковную жизнь Украины не нашла поддержки со стороны поместных православных церквей других стран.

Иного мнения придерживается советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко, участвовавший в синоде Константинопольского патриархата.

Чиновник заявил, что процесс построения объединённой раскольничьей православной церкви на Украине имеет «невиданную динамику». Он утверждает, что в Стамбуле всё же был согласован текст томоса об автокефалии, который будет вручен главе новой украинской церкви и только тогда будет опубликован.

Предстоятеля объединённой раскольничьей церкви изберут на объединительном соборе в декабре:

«Через несколько дней Вселенский патриарх Варфоломей назовёт дату (в декабре этого года), на которую будет назначен собор. Архиереи из КП, УАПЦ (раскольничьи религиозная организация «Киевский патрархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» — ИА REGNUM ) и желающие из МП (канонической православной церкви Московского патриархата — ИА REGNUM ) соберутся, утвердят статут, изберут предстоятеля. Он неотложно поедет на Фанар, где они проведут совместное богослужение, и предстоятель получит томос», — рассказал Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, с 27 по 29 ноября в Стамбуле прошёл собор Константинопольского патриархата, на котором обсуждался вопрос о предоставлении автокефалии объединённой Украинской православной церкви.

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13 ноября 2018 года на экстренном соборе канонической Украинской православной церкви Московского патриархата иерархами церкви было принято решение отказаться от участия в создании объединённой церкви. Такое решение УПЦ МП вызвало недовольство украинских властей и обернулось гонениями на церковь.

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