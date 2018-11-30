Москва, 30 ноября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Около половины жителей России (45%) сталкиваются с агрессией по отношению к себе в общественных местах, при этом 10% — часто, 35% — редко. Примерно стольким же (53%) не приходилось ощущать агрессию на себе. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Агрессия

По мнению 45% опрошенных, за последние 15−20% агрессии и злобы в обществе стало больше. Тому виной «бедность, тяжелая жизнь» (20%), «недовольство проводимой политикой, властями» (4%), «неуверенность в завтрашнем дне, стресс» (4%).

Те, кто считают, что агрессия и злоба в обществе снизилась (16%), объясняют это тем, «повысился уровень жизни людей», «люди, стали добрее, более открытыми», «появилась стабильность», «повысился уровень образования, воспитания».

Резко или раздражённо по отношению к кому-либо в общественном месте могут повести себя 47% граждан. Чаще агрессия проявляется в очередях, в магазине, в банке, в транспорте, на автодорогах. При этом 51% респондентов завили, что никогда не ведут себя агрессивно в обществе.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 18 ноября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России счастливыми в целом себя считают 84% граждан. Прежде всего, люди чувствуют себя счастливыми, потому что имеют семью, хорошее здоровье и работу.

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