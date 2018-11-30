Эр-Рияд, 30 ноября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии признали факт убийства журналиста Джамаля Хашогги в своем генеральном консульстве в Стамбуле, сообщает 30 ноября Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Эр-Рияд долгое время отрицал факт убийства журналиста, в итоге это было установлено, теперь же королевство призналось, что преступление было совершено в консульстве. Тело Хашогги до сих пор не найдено.

Напомним, 2 октября журналист Джамаль Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, оттуда он уже не вышел. Данную информацию не удалось скрыть и она вызвала бурю возмущения в мировом сообществе.