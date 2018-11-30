Москва, 30 ноября, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Нет ничего ближе и ненавистнее друг к другу, чем США и Великобритания, и в этом, возможно кроется причина смерти американского президента Фракнлина Рузвельта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Фрэнк Солсбери. Официальный портрет Франклина Рузвельта. 1947

"Нужно понимать, что нет ничего ближе США и Великобритании, и нет ничего страшнее и яростнее, чем ненависть между Великобританией и Соединенными Штатами. Это такие близкие друзья, которые ненавидят друг друга. Очень серьезные историки, друзья моего отца мне лично говорили (правда, шепотом), что Рузвельт был убит, и называли, кто это сделал», — закончил мыль эксперт.

Ранее политолог заявлял, что во время Второй мировой войны, и, в частности — на Тегеранской конференции, которая прошла с 28 ноября по 2 декабря 1943 года советский вождь Иосиф Сталин и президент США Франклин Рузвельт нашли общие основания для диалога в гуманистических началах желания совершенствования человечества, а у британского лидера Уинстона Черчилля никаких гуманистических настроений уже не было.\

Отметим также, что отец политолога Сергея Кургиняна Ерванд Кургинян являлся заведующим кафедрой новой и новейшей истории Московского областного педагогического института имени Н.К. Крупской, профессором, доктором исторических наук.