Токио, 30 ноября, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Скандал с арестом бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона будут обсуждать на саммите G20 французский президент Эмманюэль Макрон и японский премьер-министр Синдзо Абэ, пишет Mainichi Shimbun.

kantei.go.jp Синдзо Абэ и Эммануэль Макрон

Напомним, скандал вокруг Гона разгорелся в середине ноября. Из-за обвинений в финансовых махинациях он арестован. Функционера подозревают в крупном сокрытии доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября совет директоров Nissan уволил Гона с поста председателя. Сейчас делом Гона занимается японская прокуратура.

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