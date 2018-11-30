Хабаровск, 30 ноября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Переход мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, победившей на выборах от «Партии возрождения России», в стан единороссов стал самой скандальной новостью не только в Якутии. В социальных сетях Хабаровского края, где на губернаторских выборах победил ставленник ЛДПР Сергей Фургал, сегодня «примеряют» якутскую ситуация «на себя»: «сломают» ли единороссы народного губернатора? Ведь ни для кого не секрет, что победу Фургалу обеспечила протестная повестка. Политтехнолог Константин Скрипников уверен, что в Хабаровском крае якутского сценария ждать не стоит, а «Единая Россия» в Якутске ещё не известно, приобрела или потеряла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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«Считаю, что проводить параллель между перешедшей в стан единороссов мэром Якутска Сарданой Авксентьевой и новым губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом не совсем корректно. Вряд ли стоит даже предполагать, что Фургал сменит ЛДПР на ЕР. Во-первых, потому, что Сергей Фургал — политик-то очень опытный. Подобные демарши — уж точно не его стиль. Он умеет договариваться, и ему не нужно объяснять, что политика — искусство компромиссов. Главный компромисс уже произошёл, вдалеке от Хабаровского края. В результате Сергей Иванович приостановил членство в ЛДПР. Именно приостановил, на период исполнения обязанностей главы края, но не вышел из партии. Таким образом, все точки расставлены. С одной стороны — он пошёл на определённые и вполне допустимые уступки «верхам», с другой — перестал быть неким раздражителем для всех остальных партий, что для губернатора немаловажно, с третьей — он по-прежнему член ЛДПР — той партии, от которой шёл на выборы. Это разумный политический шаг. Именно поэтому его внезапный переход в стан единороссов был бы воспринят избирателями как крайне жёсткое давление со стороны правящей партии. На предстоящих выборах в Законодательную думу Хабаровского края в 2019 году это только добавило бы сторонников и Фургалу, и, соответственно, ЛДПР. Поэтому такой, явно перегретый, сценарий вряд ли может быть интересен кому бы то ни было — ни местным единороссам, ни «верхам», ни самому Фургалу», — считает Константин Скрипников.

Поствыборная жизнь в Хабаровском крае полна сюрпризов, несмотря на то, что после выборов прошло уже довольно много времени. Неожиданностью для избирателей стал переход на работу в правительство Сергея Фургала двух видных единороссов — депутатов Законодательной думы Хабаровского края Натальи Пудовкиной и Юрия Минаева.

«И это тоже не добавило хабаровской «Единой России» боевой мощи. Люди перестают видеть логику в её действиях. На межфракционный расклад это, конечно, никоим образом не повлияло. Но, согласитесь, выглядит, мягко говоря, не совсем логичной инициатива по ограничению полномочий «идеологически неправильного губернатора», имею в виду инициированный фракцией ЕР закон об обязательном согласовании губернатором назначений в правительстве с думой, с одновременной передачей ему лучших кадров ЕР. Естественно, что при таком раскладе вопрос о личном переходе губернатора в стан «Единой России» попросту снимается с повестки. Согласитесь, что на фоне оттока региональных элит из ЕР в стан «идеологического врага», ЛДПР, а это уже происходит, как-то уж совсем неуместно было бы пытаться затащить самого Фургала под знамёна партии власти», — убежден эксперт.

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«Есть ещё один очень важный фактор, который говорит о том, что ЕР не стоит даже пытаться склонить Сергея Фургала к переходу в свои ряды. Ещё раз подчеркну — Фургал очень опытный политик. Начавшийся отток кадров из законодательной власти региона в исполнительную, в правительство Сергея Фургала, будет только усиливать его. И даст Фургалу прекрасную возможность «захватывать» уже муниципалитеты. А предпосылки к этому более чем реальные. Например, почему бы с помощью экс-депутата Закдумы от «северов» Натальи Пудовкиной не склонить к смене партии глав северных районов? Ведь избиратели-то в муниципалитетах уже продемонстрировали протест против ЕР. А «севера» — это целых шесть районов. Главы северных муниципалитетов находятся в большой зависимости от исполнительной власти. А потому если и не сменят партийную принадлежность, то, по крайней мере, предпочтут политике экономику своих районов. А заодно приобретут чёткое понимание того, за кого следует голосовать на выборах в Законодательную думу в 2019 году. Ну, а дальше — по цепочке: очень протестный Комсомольск-на-Амуре, с весьма невнятными для «Единой России» перспективами, потерянный Амурск. Про свободные порты Ванино и Советская Гавань и говорить нечего — они уже давно являются территорией ЛДПР. Исходя из этого, единороссам просто неуместно и невыгодно даже предлагать Сергею Фургалу членство в ЕР. Эффект может получиться прямо противоположный для «Единой России» — главы районов и рядовые единороссы начнут массово переходить из ЕР в ЛДПР. Чего добились единороссы в Якутии, заманив Сардану Авксентьеву в свои ряды? Ничего. Напротив, только ещё сильней обозлили людей», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, переход мэра Якутска Сарданы Авксентьевой в ряды сторонников «Единой России» разозлил якутян. «Едросы» не примут, а народ не простит» — таков вердикт, который вынесла якутская общественность, ведь Авксентьева шла на выборы именно как кандидат протеста.

В Хабаровском крае, где на пост губернатора пришёл ставленник ЛДПР Сергей Фургал, «Единая Россия» теряет сторонников. А по мнению доктора политических наук, политолога Илдуса Ярулина, может растерять их окончательно. Инициированный фракцией ЕР законопроект, прошедший уже первое чтение, обязывающий губернатора согласовывать с думой назначения в правительстве, вызвал отрицательный отзыв главы региона. Фургал рекомендовал единороссам «не пиаром заниматься, а выполнять обещания, данные людям». Илдус Ярулин назвал этот законопроект ошибкой, которая может привести к бесконечному противостоянию ветвей власти в регионе, что ничего хорошего краю не сулит.

Политолог Даниил Ермилов, напротив, считает, что в Хабаровском крае нет войны между думой и губернатором, а «Единая Россия» просто готовится к выборам — 2019 и таким образом заявляет о себе.

Однако общественность склоняется к рекомендации губернатора: заявлять о себе нужно делами, а не кулуарными интригами.

Сергей Фургал победил на выборах в сентябре 2018 года, в ходе второго тура, набрав 69,57% голосов. Его соперник, единоросс и на тот момент уже 9 лет действующий губернатор Вячеслав Шпорт остался далеко позади, набрав 27,97%.

В наследство от предшественника Сергею Фургалу достался 50-миллиардный госдолг региона, полностью уничтоженное сельское хозяйство, огромное количество обманутых дольщиков и привыкший к непомерной роскоши и чрезмерно раздутый чиновничий аппарат.

За два месяца Фургал существенно сократил чиновничий аппарат, оставив только необходимое для работы количество специалистов, запретил чиновникам расходы на роскошь, сэкономив до конца 2018 года таким образом 800 млн рублей, которые направлены на острые социальные нужды. Новый губернатор занялся проблемой обманутых дольщиков, и вдруг выяснилось, что решить её можно — просто надо решать. Как видим, у Сергея Фургала нет ни одной причины переходить в стан ЕР — он обладает доверием избирателей, солидным опытом работы в политике и умеет договариваться с элитами. А «Единой России» в Хабаровском крае стоит предъявить, наконец, избирателю реальные дела.