Москва, 30 ноября, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Советский лидер Иосиф Сталин прекрасно знал, чего он хочет, создавая Европу так, как хотел, в отличие от тех, кто в Перестройку захотели в эту Европу войти ползком на брюхе, в этом и кроется урок Тегеранской конференции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Герасимов. Портрет И.В. Сталина. 1944

"Он знал, что такое баланс в Европе, и он эту Европу строил. Он в нее не входил, он ее лепил, как хотел. И это есть огромная разница между вхождением снизу и стремлением лепить. Поэтому огромные уроки тогдашней международной ситуации и тогдашнего поведения наших лидеров по отношению к тому, что потом назвалось Перестройкой, «вхождением в мировое сообщество» на коленках, ползком… Выяснилось, что ползком и на коленках войти нельзя, и за счет того, что «мы с тобой одной крови, ты и я нельзя», а на основе контраста и соединения жесткости, могущества и гибкости — можно построить правильным мир», — закончил мысль эксперт.

По словам эксперта, те, кто возжелали вползать в Европу на брюхе по масштабу собственной личности несопоставимы с масштабом личности Сталина, которого они всячески поносили именно за его масштаб.

Напомним, что с 28 ноября по 2 декабря 1943 в столице Ирана состоялась Тегеранская конференция, на которой Советский Союз и его лидер Иосиф Сталин добились ошеломляющих дипломатических успехов, заложивших основу послевоенного господства Советского Союза практически над половиной мира.