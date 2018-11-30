Москва, 30 ноября, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Германия должна быть бесконечно благодарна лично советскому лидеру Иосифу Виссарионовичу Сталину за то, что она сохранилась на карте мира, как великая держава, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Сталин, Трумэн и Черчилль во время Потсдамской конференции. Июль 1945

Советский союз выиграл всё, что только мог на Тегеранской конференции касательно Германии и Польши: граница Польши была отодвинута в сторону Германии, при этом СССР не потерял ни одного квадратного сантиметра и приобрел всё, чего желал. По вопросу Прибалтики Рузвельт также не возражал против предложений Сталина, заявил заявил эксперт.

«А с Германией, ну что ж, я считаю, что немцы должны бесконечно быть благодарны Сталину за то, что совершилось. Сталин спас Германию, и говорить, что это не так, можно только закрыв глаза на всю правду, потому что там обсуждалось, на сколько именно частей ее будут делить, это именно позиция Рузвельта и Черчилля и всех, у нас было несколько групп… Сталин все это сломал, сказал: «Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается», — заявил политолог, добавив, что то, что Германия осталась, как великая страна на карте мира — это полная заслуга лично Сталина.

При этом, самое главное здесь не это, а то, что Сталин, в отличие от тех, кто пришел после него прекрасно понимал, что он делает, чего он хочет и каких геополитических результатов он хочет добиться, не играя по заданным правилам игры, а эти правила игры создавая, вылепливая из Европы то, что он хотел.

Напомним, что Тегеранская конференция прошла с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в столице Ирана Тегеране. Она стала первой за годы Второй Мировой войны, в которой приняла участие «большая тройка» лидеров великих держав СССР, США и Великобритании. Как отметил Кургинян, успех конференции для СССР коренится в соединении ума, могущества, жесткости и гибкости Сталина и СССР, баланса двух систем и незаурядности личности Рузвельта.