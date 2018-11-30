Москва, 30 ноября, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Тегеранская конференция состоялась успешно благодаря масштабу личности властителя умов советского лидера Иосифа Сталина и обладавшего огромными полномочиями в связи с войной незаурядного американского президента Франклина Рузвельта, а также балансу двух разных систем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

И.В. Сталин на Тегеранской конференции. 1943

"Рузвельт мог договариваться со Сталиным, потому что он был Рузвельт… он был личностью, которая хотела этой договоренности. Поэтому, каждый раз, когда они заходили в тупик, например, в связи с позицией Черчилля по второму фронту, Рузвельт снова и снова разруливал. Во-вторых, это был Сталин. Сталин к этому моменту был абсолютным властителем умов, человеком, который фактически начал побеждать Гитлера, человеком которого славили все, он ощущал этот свой вес, стоящую за ним страну, он был человеком невероятного масштаба сам по себе», — рассказал политолог о том, в чём коренится успех Тегеранской конференции.

Но помимо крупных личностей Сталина и Рузвельта, принимавших участие в конференции был немаловажным, а в чем-то даже решающий фактор двух совершенно разных систем: капиталистического Запада и социалистического СССР. При чем, эта разность систем не только не мешала договариваться, вопреки расхожему мнению, но и помогала договариваться.

«Именно баланс двух систем и создавал пространство для договоров. И, наконец, это была война… Война с неким Гитлером, которого, конечно же, Запад создал, как «дьявола для черной работы» против Советского Союза, но нарвался на него с такой силой, что ужаснулся, и он понимал, что он не может действовать без этого», — продолжил эксперт.

При этом, четвертым важным фактором Тегеранской конференции стал подход СССР и Сталина к ведению переговоров, который был «умным и одновременно гибким». Сталин очень умно вел переговоры о втором фронте, а также, отмечает политолог, гениально выстроил отношения с Ираном, переиграв там всех.

Напомним, что Тегеранская конференция прошла с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в столице Ирана Тегеране. Она стала первой за годы Второй Мировой войны, в которой приняла участие «большая тройка» лидеров великих держав СССР, США и Великобритании. В частности, именно на этой конференции были достигнуты договоренности о возможности открытия второго фронта во Франции, положено начало решению польского вопроса, а также утверждено начало войны СССР с Японией после того, как будет достигнута победа над Германией.