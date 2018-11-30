Берлин, 30 ноября, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.

Christoph Scholz Хакер

Сообщается, что атаке подверглись не только депутаты Бундестага, но и представители вооруженных сил ФРГ и дипломатические миссии страны. Издание подчеркивает, что злоумышленники пытались взломать электронные почту представителей вышеупомянутых ведомств.

По мнению газеты, за хакерской атакой стоит группировка Snake, которую немецкие СМИ связывают с российскими спецслужбами. Пока не известно, были ли похищены какие-либо ценные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле немецкое агентство кибербезопасности BSI обвинило Россию в якобы подготовке совершении массовых хакерских атак. Ранее британские СМИ сообщали о «русских хакерах», поддерживаемых Кремлем и готовящих «глобальную кибератаку».