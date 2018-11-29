Тбилиси, 30 ноября, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Проигравший на выборах кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе и его соратники не признали итогов голосования, передает телеканал Rustavi 2.

Michał Koziczyński Григол Вашадзе

Комментируя итоги второго тура, в соответствии с которыми Вашадзе проиграл, уступив победу Саломе Зурабишвили, он сказал:

«У нас не было президентских выборов. Это был криминальный фарс. Мы не признаем эти выборы и их результатов».

По словам оппозиционного политика, у его страны так и «нет президента». Зурабишвили победила, потому что народ был запуган, к тому же применялся административный ресурс.

Напомним, выборы президента Грузии завершились 28 ноября. Во второй тур вышли Вашадзе от созданной Михаилом Саакашвили партией «Единое национальное движение» и самовыдвиженец Зурабишвили, которую поддержала партия власти «Грузинская мечта».

Победила Зурабишвили, набрав 59,54% голосов. За Вашадзе проголосовали 40,46% избирателей. Зурабишвили после выборов заявила, что Москва поводит не ту политику, чтобы сейчас Тбилиси могла с ней сотрудничать, и что Грузия будет ориентироваться на Запад.

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