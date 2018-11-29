Саранск, 30 ноября, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Мордовии Владимир Сушков встретился с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николаем Гречушкиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Стороны обсудили создание Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в регионе. Отмечается, что центр станет органом управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В правительстве подчеркнули, что проект прошел федеральную государственную экспертизу, а необходимые для его создания средства будут выделены из федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе текущего года глава Мордовии Владимир Волков и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев рассмотрели вопрос реконструкции здания для размещения центра управления в кризисных ситуациях. На тот момент подразделения центра размещались в здании пожарного депо федеральной противопожарной службы и на площадях информационного центра Мордовия, что приводило к снижению оперативности реагирования на возникающие происшествия.