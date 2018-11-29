Йошкар-Ола, 30 ноября, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Депутаты Государственного собрания Марий Эл на очередной сессии утвердили бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В частности, бюджет 2019 года по доходам составит 30,6 млрд рублей, по расходам — 29,6 млрд рублей с учетом безвозмездных поступлений в размере 14,8 млрд рублей, профицит составит 974 млн рублей или 3,1% от доходной части.

Отмечается, что в 2019 году бюджет Марий Эл сохраняет социальную направленность — 18,6 млрд рублей или 62% в структуре расходов составят отчисления на отрасли социальной сферы: сохранение достигнутых в текущем году целевых показателей средней заработной платы категорий работников, определенных майскими указами президента России, повышение минимального размера оплаты труда, создание новых мест в образовательных организациях, реализация проектов по развитию сельских территорий и другие направления.

Также в парламенте подчеркнули, что сохранены все существующие меры поддержки отдельных категорий граждан.

В 2020 году доходы запланированы в объеме 26,2 млрд рублей, расходы — 25,9 млрд рублей, профицит может составить 360 млн рублей или 1,4% от доходов.

В 2021 году планируются следующие параметры бюджета: доходы — 26,3 млрд рублей, расходы — 25,2 млрд рублей, профицит увеличится до 1,06 млрд рублей или 4% от доходной части.

Указанные объемы расходов утверждены в связи с условиями соглашений, заключенных с Минфином РФ по реструктуризации бюджетных кредитов.