Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 06:01 — ИА Регнум. В 2018 году Военно-морской флот России принял в свой состав пять боевых кораблей и судов обеспечения. До конца 2018 года в состав ВМФ войдут еще семь кораблей, катеров и судов. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв на расширенном заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство, Главный штаб ВМФ России

В мероприятии приняли участие командующие Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также руководители органов управления ВМФ, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

Главком напомнил участникам заседания, что ВМФ России в текущем году пополнили новейшие фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», боевой ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус».

"До конца текущего года в состав флота будут приняты патрульный корабль «Василий Быков», два противодиверсионных катера, малые ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево», катер связи для Балтийского флота, танкер «Академик Пашин», — сказал Владимир Королёв.

По его словам, «реализация кораблестроительной программы, боевая подготовки сил и войск флотов обеспечила содержание Военно-морского флота в установленной степени готовности».

Адмирал Королёв также отметил, что 23 ноября вернулся в родную базу отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Этот корабль после ремонта и глубокой модернизации в кратчайшие сроки сумел войти в состав сил постоянной готовности.

В ходе Военного совета ВМФ определены лучшие объединения, соединения и экипажи по итогам 2018 года, а также названы главные достижения военных моряков в уходящем году.