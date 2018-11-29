США, 30 ноября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Отмена встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 должна послужить сигналом Москве о недопустимости инцидентов, подобных тем, что имел место в Керченском проливе. Об этом заявил на брифинге 29 ноября официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Агрессия, свидетелем которой мы стали, недопустима. И нами был отправлен сильный сигнал», — сказал Палладино, добавив, что Вашингтон добивается от Москвы возвращения украинских судов и членов их экипажей.

Ранее сегодня Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что решил отказаться от запланированной на 1 декабря встречи с Владимиром Путиным в Аргентине после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Напомним, 25 декабря российские пограничники задержали три украинских военных судна, грубо вторгшихся в территориальные воды РФ и не подчинявшихся законным требованиям российских властей.