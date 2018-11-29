Херсон, 30 ноября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. В Херсоне началось первое заседание следственной комиссии Верховной рады по расследованию сведению о нападении на Екатерину Гандзюк, сообщает 29 ноября «Укринформ».

Voice of America Плакат с требованием найти заказчиков убийства Екатерины Гандзюк

Согласно сообщению, на заседании выступил глава комиссии Борислав Береза. По его словам, полиция в Херсоне уведомлена о том, что должна предоставлять всю информацию комиссии. Отмечается, что комиссия будет проверять, профессионально ли проводилось следствие. Также на заседании была открытая и закрытая часть.

Напомним, 31 июля на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали неизвестные, облив ее кислотой. Женщина умерла 4 ноября, следствие ведется по статье «заказное убийство».