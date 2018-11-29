Москва, 29 ноября, 2018, 23:54 — ИА Регнум. В 2018 году преподавание в школах может серьёзно измениться: под предлогом мер предупреждения заболевания СПИДом в программу будут внедрены элементы занятий по секспросвету. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявила член Общественной палаты РФ, руководитель РОО «Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова на круглом столе «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?»

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

«В 2017 году году произошёл качественный прорыв по продвижению секс-просвещения в школах, а конце октября вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова высказалась о том, что необходимо знакомить детей с методами контрацепции со школьной скамьи», — заявила Жгутова.

Она отметила, что в Минобразования прокомментировали, по какому сценарию в 2018 году будет проходить традиционная неделя против СПИДа. Если раньше в один день во всех школах страны демонстрировался ролик, тема которого не была прямо связанной с половыми отношениями, то в 2017 году у проекта сменился подрядчик, и была введена дискуссионная часть.

«Сначала они должны собрать родительские собрания и объяснить, как необходимо просвещать детей. Дальше пройдёт урок непосредственно с детьми — не отдельным уроком единовременно везде, как в прошлом году, а на усмотрение каждой школы, при этом он будет интегрирован в урок биологии, ОБЖ, истории и обществознания. Если раньше родители могли ребёнка не водить на конкретный урок, то теперь разве что придётся отказываться от этих четырёх предметов как минимум», — отметила она.

При этом на этот раз от учителя потребуется смоделировать несколько возможных сценариев, при которых возможно заразиться ВИЧ. Среди них должны фигурировать случаи праздного времяпровождения молодёжи, что равносильно ничем не ограниченному обсуждению интимных отношений, считает эксперт.

По её словам, как и по словам остальных участников круглого стола, в 2018 году произошёл переломный момент, когда вновь актуализировалась повестка 1990-х годов: те пробы внедрения секспросвета, которые были сделаны сначала в 1990-х, не принесли результата, и теперь они готовы получить второе дыхание.

«Всё, что происходит на базе просвещения происходит по инициативе Фонда социально-культурных инициатив, который возглавляется кланом Медведева. В прошлом году была очень активная деятельность. Мы видели, как министр Скворцова реагирует на эту инициативу, с Элтоном Джоном фотографировалась, чтобы показать: программа запущена, заднего хода нет и все должны строго действовать по этому регламенту. Министерство образования взяло под козырёк», — заключила Жгутова.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялся экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?» Эксперты отметили, что в России возобновилась пропаганда «обновления» семейных ценностей, которое выражается в усилении институтов ювенальной юстиции и передаче образовательным учреждениям функций сексуального воспитания детей.