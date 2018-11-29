Киев, 30 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. В 10 областях Украины, где было объявлено военное положение, отменили местные выборы, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. Так, выборы были отменены в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

После прекращения военного положения выборы возобновят.

Напомним, военное положение на Украине объявили после того, как Россия задержала три украинских судна ВМС. Эти судна пытались устроить провокацию в территориальных водах России, российские пограничники вынуждены были их задержать.

Военное положение продлится 30 дней, до конца декабря.