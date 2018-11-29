Киев, 29 ноября, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Факельный марш прошел в Киеве 29 ноября, приуроченный к годовщине разгона Евромайдана спецподразделением «Беркут», сообщает 29 ноября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марш

Согласно сообщению, митингующие начали шествие с площади Независимости и закончили его у здания МВД. Националисты кидали петарды и дымовые шашки в сторону полиции и требовали ускорить рассмотрение дел о «преступлениях против Евромайдана». Отмечается, что в марше приняли участие несколько десятков националистов.

Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года полиция в Киеве потребовала освободить площадь. Митингующие не подчинились. В итоге были задержаны несколько десятков человек, но потом они были отпущены. После этой двусмысленной акции ситуация на Евромайдане резко радикализовалась.