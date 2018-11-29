Дамаск, 29 ноября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. После окончания мирной конференции по Сирии в Астане, 29 ноября, постоянный представитель этой страны в ООН Башар аль-Джафари сделал ряд резких заявлений на пресс-конференции. Значительная часть его выступления была посвящена Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

В частности, представитель Сирии сказал, что это Турция содействовала химической атаке на город Алеппо 24 ноября. В результате этой атаки от снарядов с газообразным хлором пострадали более ста человек, в том числе, большое количество женщин и детей.

По мнению Башара аль-Джафари, химическая атака произошла потому, что турецкие военные защищают группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это и позволило джихадистам провести атаку с применением химических веществ.

Башар аль-Джафари не считает, что Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к умеренной сирийской оппозиции. Кроме этого, дипломат упомянул группировку «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая присягнула на верность Айману аз-Завахири, лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также добавил, что все террористы из иностранных государств в Идлибе находятся в Идлибе под защитой турецких властей.

Следует заметить, что группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российские военные считают ответственными за атаки вооруженных БПЛА на нашу авиабазу Хмеймим.

ИА REGNUM ранее сообщало, что химическая атака на жилые кварталы Алеппо была произведена из районов, которые контролируются протурецкими боевиками, а, значит, и турецкими военными.