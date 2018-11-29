Москва, 29 ноября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В части ВДВ в 2019 году поступит опытно-промышленная партия систем парашютного десантирования боевых машин БМД-4М, сообщается 29 ноября в пресс-релизе Минобороны России.

Минобороны России БМД-4М

Основной комплект средств десантирования состоит из парашютной бесплатформенной системы ПБС-950У и многокупольной парашютной системы МКС-350−12М серии 2.

Подчеркивается, что благодаря этим комплектам парашютно-десантные части ВДВ получат возможность десантирования боевых машин БМД-4М.

По словам командующего ВДВ РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в войска до конца 2018 года должны поступить два батальонных комплекта этих боевых машин десанта, а пять батальонных комплектов уже осваиваются в воинских частях.

Стоит отметить, что боевая машина десанта БМД-4М вооружена сразу двумя пушками. В башне БМД-4М установлены 100-мм орудие, которое также является пусковой установкой противотанковых управляемых ракет, а также 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемёт.

Фактически БМД-4М по вооружению является тяжелой боевой машиной пехоты, однако при этом способна плавать и десантироваться парашютным способом. Аналогичной боевой техники не существует ни в одной армии мира.