В 2019 году ВДВ получат новые системы десантирования бронетехники
Москва, 29 ноября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В части ВДВ в 2019 году поступит опытно-промышленная партия систем парашютного десантирования боевых машин БМД-4М, сообщается 29 ноября в пресс-релизе Минобороны России.
Основной комплект средств десантирования состоит из парашютной бесплатформенной системы ПБС-950У и многокупольной парашютной системы МКС-350−12М серии 2.
Подчеркивается, что благодаря этим комплектам парашютно-десантные части ВДВ получат возможность десантирования боевых машин БМД-4М.
По словам командующего ВДВ РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в войска до конца 2018 года должны поступить два батальонных комплекта этих боевых машин десанта, а пять батальонных комплектов уже осваиваются в воинских частях.
Стоит отметить, что боевая машина десанта БМД-4М вооружена сразу двумя пушками. В башне БМД-4М установлены 100-мм орудие, которое также является пусковой установкой противотанковых управляемых ракет, а также 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемёт.
Фактически БМД-4М по вооружению является тяжелой боевой машиной пехоты, однако при этом способна плавать и десантироваться парашютным способом. Аналогичной боевой техники не существует ни в одной армии мира.