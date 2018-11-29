Нижний Новгород, 29 ноября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в главный финансовый документ региона на текущий год. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Более чем на 900 млн рублей увеличиваются налоговые и неналоговые доходы в связи с уточнением прогноза по сравнению с запланированным объемом», — уточнили в Заксобрании.

Средства направят на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области; на повышение заработной платы бюджетников; на возобновление строительства дома по улицам Родионова-Деловая в рамках решения проблем обманутых дольщиков.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены почти на 400 млн рублей: основной объем суммы пойдет на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Также выделят средства на приобретение ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр «Бригантина» 22 автобусов для перевозки детей и 8 автобусов для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С учетом внесенных изменений доходы бюджета увеличены на 1,3 млрд рублей и планируются в размере 154,41 млрд рублей, расходы выросли на 1.2 млрд рублей и составят 156,503 млрд рублей, дефицит бюджета сократился на 90,9 млн рублей и составит 2,4 млрд рублей или 1,5% от расходной части.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначально бюджеты 2017 и 2018 годов были запланированы профицитными.

Так, при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным. Изначально доходы бюджета должны составить 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей.

Уже в марте в бюджет внесли изменения, и дефицит сразу перевалил за 2,3 млрд рублей. В Заксобрании утверждали, что увеличение дефицита областного бюджета носит технический характер. В соответствии с изменениями распределены средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года.

Бюджет 2018 года был принят со следующими параметрами: доходы — 141,571 млрд рублей, расходы — 141,46 млрд рублей, в том числе программные расходы — 135,4 млрд рублей. Профицит — 111 млн рублей. В феврале в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу бюджет стал дефицитным — 1,556 млрд рублей. В документе указывалось, что увеличение дефицита не ведет к росту долговых обязательств региона.

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