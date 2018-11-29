Дамаск, 29 ноября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. В ходе второго дня мирной конференции по Сирии, которая проходит в Астане 28−29 ноября, сирийская делегация потребовала немедленного вывода турецких войск с территории Сирийской Арабской Республики.

Gmfus.org ВС Турции

По мнению сирийских представителей, Турция должна вывести свои войска, также должны быть выведены и американские войска, которые находятся во многих районах северо-восточной части Сирии. Сирийцы считают, что об этом должны заявить все международные организации, начиная с Совета Безопасности ООН.

В отношении Турции было отмечено, что ее попросили организовать только двенадцать постов наблюдения на северо-западе САР. Однако Анкара направила подразделения своих вооруженных сил во многие сирийские города. И в настоящее время турецкие вооруженные силы присутствуют во многих городах на северо-востоке страны. Кроме этого, турецкие военные меняют названия населенных пунктов, вывесили турецкие флаги на суверенной сирийской территории.

Сирийское правительство считает действия Турции «явной агрессией». Следует заметить, что уже некоторое время на подконтрольной турецким военным сирийской территории происходит активная выдача турецких паспортов.