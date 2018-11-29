Москва, 29 ноября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — это очередная твиттерная антидипломатия, такой своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я ожидал, что все-таки встреча состоится хотя бы в усеченном по времени формате. Но это собственное решение Трампа, которое идет полностью в русле антироссийской политики. И, очевидно, что именно на него была нацелена провокация в Керченском заливе, равно как на зачистку предвыборного поля для президента Украины Порошенко», — отметил Слуцкий.

Парламентарий считает отмену встречу двух президентов досадным событием, так как встреча могла бы быть очень полезной.

«Второй раз подряд лидеры России и США встретятся на одной международной площадке, но опять не смогут провести двусторонние переговоры. Но тем не менее не стоит расстраиваться. Возможно, некий компромисс будет найден», — рассуждает он.

При этом депутат указал на то, что Россия — «страна самодостаточная».

«Если встречи не будет, ещё неизвестно, кому от этого станет хуже», — заключил Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.