Киев, 29 ноября, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Морское направление — наиболее уязвимое в обороне Украины, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, выступая на второй Международной конференции по вопросам морской безопасности, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Sea Breeze

Напомним, ранее украинские ВМС устроили провокацию в территориальных водах России. Два катера и один буксир пересекли границу России, о чем были немедленно уведомлены. Судна долго не реагировали на предупреждения, а потом попытались покинуть территориальные воды России, хотя пограничники уже запретили им это делать.

В результате украинские судна были обстреляны и отбуксированы. Украина назвала действия российских пограничников «провокацией» и ввела в 10 областях военное положение.