Ереван, 29 ноября, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Армяне, как и евреи, не похожи на своих соседей: у двух народов долгая история и богатый опыт, сказал и. о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью израильскому изданию «Маарив», передает «Спутник Армения».

facebook.com/AvigdorLiberman.RUS Авигдор Либерман

Армянский министр считает, что сегодня в отношениях двух стран есть огромный неиспользованный потенциал. Мнацаканян надеется посетить Израиль с целью стимулировать переговоры и подписание соглашений, создать платформу, на которой эксперты могли бы сотрудничать.

Комментируя неоднократные неудачные голосования в израильском Кнессете по резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи, Мнацаканян сказал, что рассматривает вопрос в первую очередь в моральной плоскости.

«Было истреблено полтора миллиона армян. Мои предки пережили резню, они нашли убежище в Тбилиси. Мы знаем, что голосование — это карта в ваших руках против Турции, и это нас огорчает», — отметил он.

Армения обеспокоена проблемами безопасности, также есть конфликт вокруг Нагорного Карабаха, где люди подвержены угрозе. Мнацаканян напомнил, что Израиль поставил Азербайджану оружие, но вместе с тем Армения хотела бы наладить с еврейским государством военное сотрудничество.

Комментируя отношения с Ираном, который считает Израиль своим основным геополитическим противником в регионе, и.о. министра сказал, что в условиях блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана Иран — важное окно во внешний мир. Армения при этом считает важным развивать отношения с одними странами не в ущерб отношениям с другими.

Мнацаканяна попросили прокомментировать отставку Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля. По словам армянского дипломата, его мнение об этом человеке не изменилось. Либерман — тот человек, который продавал оружие противнику Армении — Азербайджану.

Также Мнацаканян выразил надежду, что Армения и Израиль взаимно откроют посольства.

«Мы стремимся поднять на новый уровень отношения с Израилем», — сказал он.

На уточняющий вопрос, согласится ли Армения открыть посольство в Иерусалиме, и.о. министра сказал, что понимает все тонкости.