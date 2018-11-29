Пекин, 29 ноября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Китайской народной Республики запретило проведение экспериментов с изменением генов человека, сообщает 29 ноября информагентство «Синьхуа» со ссылкой на замглавы минздрава КНР Ху Наньпина.

Mamaikroha.ru Эмбрион

В частности, Ху Наньпин заявил, что подобные опыты «чрезвычайно отвратительны» и нарушают врачебную этику. «Модификация генов человеческих эмбрионов полностью запрещена в Китае», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй сообщил журналистам о создании первых в мире людей с измененными генами, в частности двух девочек-близнецов. После разразившегося по этому поводу скандала Хэ Цзянькуй заявил, что остановил исследования в области генной инженерии человека.