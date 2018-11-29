Екатеринбург, 29 ноября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Российский бюджет нужно сократить на 4 млрд рублей, что якобы обеспечит рост ВВП в 3−4%. Об этом заявил руководитель свердловского отделения партии «Парнас» Михаил Борисов на заседании «Народной трибуны» в «Ельцин-центре», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев «Ельцин-центр», Екатеринбург

«Совершенно понятно, что в условиях кризиса надо сокращать бюджет. Сокращение бюджета на 4 млрд рублей дало бы рост экономики в 3−4%. Да! Любой грамотный экономист это понимает!» — призвал Борисов.

Оппозиционер привёл достаточно неочевидный пример: «Если у меня кризис в семье, я сокращаю свой бюджет». По мнению Борисова, сокращение бюджета автоматически ведёт к росту экономики.

Тем не менее, экстравагантное заявление партийца проигнорировали присутствовавшие на «трибуне» свердловские чиновники. Главе регионального Заксобрания Людмиле Бабушкиной еще принимать бюджет области, да и первый вице-губернатор Вадим Дубичев — не первый год в политике и знает, что в дела федеральных коллег лучше лишний раз не лезть. Удивительно, но даже симпатизирующий Борисову экс-госсекретарь РСФСР и организатор «Народной трибуны» Геннадий Бурбулис решил оставить предложение партийца без внимания.

Напомним, 23 ноября 2018 года Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2019−2021 годы. Доходы бюджета на 2019 год составят 19 969,3 млрд рублей, расходы — 18 037,2 млрд рублей.